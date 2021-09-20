Пекин, 20 сентября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Согласно отчету Китайской ассоциации легковых автомобилей, доля местных китайских автомобильных брендов на рынке увеличилась в августе до 42,1%, что на 8,3 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

en.wikipedia.org Логотип компании SAIC

Розничные продажи местных автопроизводителей в августе достигли 600 000 единиц. Согласно отчету, этот показатель представляет собой 6%-й рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 10% выше, чем в 2019 году.

Лидеры рынка BYD, подразделения пассажирских транспортных средств SAIC и GAC Aion продемонстрировали довольно высокую устойчивость цепочки поставок, эффективно справившись с нехваткой микросхем, и в августе их присутствие расширилось на рынке новых энергетических транспортных средств.

По сравнению с совместными предприятиями местные бренды быстрее реагировали на изменения рынка, быстрее разрабатывали продукцию и лучше соответствовали меняющимся тенденциям потребления на китайском рынке, говорится в отчете.

Ассоциация также отметила растущее признание пользователями местных брендов благодаря растущей покупательной способности китайцев, родившихся после 1995 года, которые, по-видимому, менее чувствительны к брендам совместных предприятий, но больше заинтересованы в местных продуктах с китайскими особенностями.