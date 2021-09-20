Южно-Сахалинск, 20 сентября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. На Сахалине по предварительным итогам подсчета голосов победу на выборах депутатов Государственной думы РФ одержала «Единая Россия», за которую проголосовали 52 882 избирателя (35,15%), сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Больше всего поддерживают единороссов на Курильских островах: на Курильском избирательном участке за них проголосовало 64,66%, в Южно-Курильском — 59,8%, в Северо-Курильском — 61,11%.

На втором месте в островном регионе КПРФ, за которую проголосовали 43 438 избирателей (28,87%), на третьем — «Новые люди» (9,25%), на четвертом — ЛДПР (9,02%), на пятом — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (5,14%). Остальные политические объединения не преодолели на Сахалине и Курилах порог в 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по Сахалинскому одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Государственной думы РФ по предварительным итогам победу одержал кандидат от «Единой России» Георгий Карлов.