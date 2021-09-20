Тюмень, 20 сентября, 2021, 04:45 — ИА Регнум. В Тюмени скончалась шестилетняя девочка, которая пострадала от автомобиля, сбившего её на тротуаре у светофора. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на пресс-секретаря регионального департамента здравоохранения Александру Малыгину.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла днём 18 сентября на перекрёстке улиц Малыгина и Холодильной. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen при проезде пересечения улиц не предоставил преимущество водителю KIA. При столкновении машин одну из них отбросило на стоявшую на тротуаре у светофора семью — супруги и и две девочки трёх и шести лет.

Тяжёлую черепно-мозговую травму получил старший ребёнок. Девочка скончалась вечером. У младшей дочери диагностировали ушиб лба — ребёнок лечится амбулаторно.