Пекин, 20 сентября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Китайские производители мотоциклов сообщили об увеличении продаж за первые восемь месяцев года, свидетельствуют отраслевые данные, передаёт 19 сентября агентство Синьхуа.

Китай

Продажи мотоциклов достигли 13,33 млн единиц в период с января по август текущего года, увеличившись на 21,42% в годовом исчислении, по данным Китайской торговой палаты мотоциклов. Только в августе продажи мотоциклов упали на 0,26% по сравнению с прошлым годом до 1,68 млн единиц.

В прошлом месяце в Китае наблюдался рост экспорта мотоциклов. В августе было экспортировано около 705 300 единиц, что на 4,33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортная стоимость их составила $457 млн, увеличившись на 21,64%.