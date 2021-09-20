Нижний Новгород, , 04:41 — REGNUM В Нижегородской области, по данным ЦИК РФ, на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам после обработки части бюллетеней определились лидеры. Количество обработанных бюллетеней варьируется в зависимости от округа — от 5,92% до 9,13%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обработка протоколов

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Обработка протоколов

В ОИК №129, где обработано 5,92% протоколов УИК, лидирует депутат Заксобрания области Анатолий Лесун («Единая Россия») — 48,8%, ОИК №130, где обработали 8,49%, — депутат Заксобрания, руководитель ПАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» Евгений Лебедев («Единая Россия») с 46,11%, ОИК №131 с 8,16% обработанных протоколов — депутат Госдумы Наталья Назарова («Единая Россия») с 53,53%, ОИК №132 с 8,82% обработанных бюллетеней — депутат Госдумы Вадим Булавинов («Единая Россия») с 40,4%, ОИК №133 с 9,13% обработанных протоколов — депутат Госдумы Артём Кавинов («Единая Россия») с 49,59%.

Помимо депутатов Госдумы, в области выбирали и новый состав Заксобрания. На время закрытия участков во второй день голосования свои голоса за федеральных депутатов отдали 26,1% избирателей, а за областных — 25,67%.

Явка на выборах депутатов Госдумы в области в последний день голосования на 18:00 (за два часа до закрытия участков) составила 42,05%, в Заксобрание — 41,6%.

На выборах в Нижегородской области на 370 участках из 2161 установили комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Для участия в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму и нижегородское Заксобрание в списки были включены 126 493 человека.

Напомним, по данным областного ЦИК, на начало июля 2021 года в регионе было зарегистрировано 2 527 990 избирателей.