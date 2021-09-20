Благовещенск, , 04:40 — REGNUM В Амурской области по предварительным итогам голосования за состав VIII созыва депутатов Государственной думы РФ лидирует «Единая Россия» — 35,7% голосов. На втором месте — КПРФ, за которую проголосовали 25,8% жителей Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта ЦИК России.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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Всего на выборы в Амурской области 17−19 сентября пришли 376 648 избирателей. Из них 14,1% отдали предпочтение ЛДПР, партии «Новые люди» — 6,64%, «Справедливая Россия — за правду» — 5,37%.

Остальные политические объединения набрали в Амурской области менее 5% голосов. У «Партии пенсионеров» — 3,25%, у"Коммунистов России» — 2,36%, у «Яблока», у «Российской партии свободы и справедливости» — 0,69%, у «Зелёной альтернативы» и «Родины» — по полпроцента, у «Партии роста» — четверть, у «Гражданской платформы» — 0,14%.

Явка на выборы в Амурской области составила 39,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 17−19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы VIII созыва.