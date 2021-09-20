Владивосток, 20 сентября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. В Приморье по предварительным итогам на утро 20 сентября на выборах в Государственную думу РФ лидируют во всех трёх одномандатных округах кандидаты от партии «Единая Россия». Единороссы также впереди и по единому округу. На втором месте — КПРФ, остальные партии и их кандидаты набрали незначительное количество голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru Голосование в Приморье

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Среди кандидатов в депутаты Госдумы на округе №62 с большим отрывом (21 795 голосов) в лидерах Александр Щербаков (ЕР), на втором месте Артём Самсонов (КПРФ) — 16 120 голосов, на третьем действующий депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР) — 7302 голоса.

На округе № 63 абсолютный лидер действующий депутат Госдумы Владимир Новиков — 30 361 голос, коммунист Андрей Акимов с 17 264 голосами на втором месте. Остальные кандидаты набрали меньше 4 тыс. голосов.

По 64 округу лидирует действующий депутат-единоросс Государственной думы Виктория Николаева (36 384 голоса). Коммунист Анатолий Елишов набрал 25 139 голосов.

По партийным спискам большинство избирателей отдали предпочтение «Единой России» — 40 430 (37,96%). У КПРФ 28 592 голоса (26,85%), ЛДПР — 8,97%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,24%, «Партия пенсионеров» — 5,39% и партия «Новые люди» — 5,02%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье завершилось 19 сентября трёхдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и Законодательного собрания края — в 20:00 по местному времени (13:00 мск) закрылись все избирательные участки.