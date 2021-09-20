Новосибирск, 20 сентября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области после обработки 38,43% бюллетеней в лидерах по федеральным спискам политических партий оказались «Единая Россия» — 36,88%, КПРФ — 25,64% и ЛДПР — 9,75%, «Новые люди» — 8,33%, «Справедливая Россия» — 7,13% и «Партия пенсионеров» — 3,41%. Остальные партии набрали меньше 3% на этот момент. В новосибирском избиркоме подчеркнули, что за все три дня голосования фактов вброса бюллетеней обнаружено не было.

Дарья Драй Голосование

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«Из 1996, которые мы должны ввести в систему ГАС «Выборы», у нас обработаны 767 — то есть они введены в систему и подтверждены, как официальные итоги голосования по избирательным участкам», — цитируют «НГС Новости» председателя избирательной комиссии региона Ольга Благо.

Благо подчеркнула, что обработано менее 40% бюллетеней, поэтому цифры могут серьёзно колебаться.