Южно-Сахалинск, , 04:23 — REGNUM По Сахалинскому одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Государственной думы РФ по предварительным итогам победу одержал кандидат от «Единой России» Георгий Карлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября со ссылкой на данные ЦИК РФ.

Георгий Карлов Duma.gov.ru

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За действующего депутата Госдумы Карлова в островном регионе проголосовали 54 632 избирателя.

Второе место занял также действующий депутат ГД РФ, коммунист Алексей Корниенко, который набрал 35 098 голосов. На третьем месте кандидат от партии «Новые люди» Роман Веденеев, за него проголосовали 14 304 избирателя.

На четвертом месте Дмитрий Флеер (ЛДПР) — 9625 голосов, на пятом — Александр Анистратов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 8762, на шестом — Олег Корецкий («Коммунистическая партия «Коммунисты России») — 6738, на седьмом — Александр Коньков («Родина») — 3503 и на восьмом — Антон Гуркин («Яблоко») — 3039 голосов.

По предварительным итогам явка на прошедших в течение трёх дней выборах по Сахалину составила 48,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Яровая, которая баллотировалась на выборах в Госдуму РФ по Камчатскому одномандатному избирательному округу от «Единой России», после подсчета почти 95% протоколов участковых избирательных комиссий края одержала победу.