Владивосток, , 04:54 — REGNUM В Приморье после трехдневного голосования подводят итоги выборов депутатов в Законодательное собрание края, но уже предварительно понятно, что больше всех голосов набрала «Единая Россия» и КПРФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы в Приморье Primorsky.ru

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В лидерах на утро 20 сентября в основном действующие депутаты Законодательного собрания Приморья, местные политики и чиновники.

В целом по краю за «Единую Россию» проголосовали 37,57% избирателей (146 771 голос). КПРФ набрала 30,74% (120 057 голосов). За партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» проголосовали 9,28%, за ЛДПР — 9,25%, за «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость «— 8,72%.

Стоит отметить, что коммунистов, в основном, поддержали избиратели Владивостока, в целом, приморцы отдали предпочтение кандидатам от «Единой России».

Подведение итогов голосования продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Артёме Приморья в списках избирателей оказался умерший человек.