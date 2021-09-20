Чебоксары, , 03:59 — REGNUM В Чувашии, по данным ЦИК РФ, на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам после обработки части бюллетеней определились лидеры. В одном округе обработали 5,17% протоколов УИК, во втором — 6,2%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обработка протоколов по Чувашии

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По ОИК №37, где обработано 5,17% протоколов УИК, лидирует депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия-Патриоты-За правду») — 47,45%, а по ОИК №38 — заместитель председателя кабинета министров Чувашии — министр образования и молодежной политики республики Алла Салаева («Единая Россия») с 41,08%.

Явка на выборах депутатов Госдумы в Чувашии в последний день голосования на 18:00 (за два часа до закрытия участков) составила 53,91%. В первый выборный день — 17 сентября свой выбор сделали 20,65% избирателей (187 тыс. человек).

Для сравнения: на выборах главы Чувашии в сентябре 2020 году явка была 55,47%, на выборах в Госдуму и Госсовет республики в 2016 году — 61,8%.

Помимо депутатов Госдумы, в регионе в эти дни выбирали Госсовет седьмого созыва, а также проходили выборы в муниципальных округах.

В гонке за места в Госсовете участвовали десять партий, от которых было зарегистрировано 575 кандидатов, из них 105 — по одномандатным округам, 470 — по партийным спискам. Из них будет выбрано 44 депутата, 22 из которых по партийным спискам, а 22 — по одномандатным округам.