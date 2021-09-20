Петропавловск-Камчатский, , 03:50 — REGNUM На выборах в Законодательное собрание Камчатки по предварительным итогам победу одержала «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября на основании данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

На выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Партия в целом по краю набрала 34,12% голосов избирателей (26 200).

Второе место заняла КПРФ, за которую проголосовали 18 108 избирателей (23,58%). ЛДПР на Камчатке поддержали 9010 человек (11,73%). На четвертом месте в крае партия «Новые люди» — 10,42%, на пятом — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 8,55%. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» набрала на Камчатке 5,2%, «Коммунистическая партия коммунисты России» — 2,54%.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов Государственной думы РФ по федеральному избирательному округу на Камчатке после обработки почти 95% протоколов УИК победу одержала «Единая Россия».