Ульяновск, 20 сентября, 2021, 03:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области, по данным главы облизбиркома Юрия Андриенко, на выборах главы региона после обработки части бюллетеней лидирует врио губернатора Алексей Русских — 82,69%. Подсчёт голосов продолжается, передаёт ИА REGNUM.

Скрин с видеокомментария главы облизбиркома Юрий Андриенко.

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Андриенко прокомментировал предварительные итоги в официальном телеграм-канале облизбиркома, отметив, что у Русских — «очень высокий результат».

"Остальные кандидаты набирают в районе 5%», — уточнил он.

На пост главы региона претендовали четыре кандидата: врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ), индивидуальный предприниматель, депутат Ульяновской гордумы шестого созыва Геннадий Бударин (партия «Зелёные»), руководитель регионального отделения АНО «Центр содействия социальным инициативам «Твой час» в Ульяновской области Светлана Горева («Новые люди»), депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).

Явка на выборах губернатора в последний день голосования на 18:00 (за два часа до закрытия участков) составила 42,47%.

Явка на выборах депутатов Госдумы в Ульяновской области составила за три дня 45,36%. В рамках первого дня явка была 14,28% граждан от общего числа внесенных в списки избирателей (138 265 человек).

На 1 июля 2021 года в области, по данным ЦИК, было зарегистрировано 973 846 избирателей.

Напомним, в дни выборов в области работали 972 постоянных избирательных участка, из которых 44%, а именно 427, были оснащены видеонаблюдением. В Ульяновске часть участков были оснащены 71 комплексом обработки избирательных бюллетеней.