Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. На выборах депутатов Государственной думы РФ по федеральному избирательному округу на Камчатке после обработки почти 95% протоколов УИК победу одержала «Единая Россия», об этом 20 сентября рассказала председатель краевой избирательной комиссии Инга Иринина.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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За «Единую Россию» проголосовало на Камчатке 35,29% избирателей. Наибольшую поддержку партия получила на судовом участке Петропавловска-Камчатского — 71,48%.

Второе место заняла КПРФ, за которую проголосовало 23,71%. За ЛДПР на Камчатке проголосовало 11,68%. Партию «Новые люди» поддержали 8,64% избирателей. Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» заняла на Камчатке пятое место — 6,88%.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Яровая, которая баллотировалась на выборах в Госдуму РФ по Камчатскому одномандатному избирательному округу от «Единой России», после подсчета почти 95% протоколов участковых избирательных комиссий края одержала победу.