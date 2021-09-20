Вашингтон, 20 сентября, 2021, 03:27 — ИА Регнум. Проверки на исправность подушек безопасности в 30 млн автомобилей проводит национальное управление дорожной безопасности США. Об этом 19 сентября сообщает агентство Reuters.

Подушка безопасности

Потенциально неисправные подушки безопасности производства японской компании Takata могли быть установлены на автомобилях 2001−2019 модельных годов, произведённых примерно 20 компаниями. В частности, в список таких производителей автомобилей включены Honda Motor, Ford Motor, Toyota Motor, General Motors, Nissan, Subaru, Tesla, Mazda, BMW.

Все компании, охваченные данным разбирательством были предупреждены о проверках.

Напомним, скандал, связанный с подушками безопасности, произведёнными компанией Takata, разразился в 2014 году. Эксперты регулирующих органов США установили, что неисправные подушки безопасности, произведённые этой компанией, опасны для жизни и здоровья водителей и пассажиров автомобилей. При срабатывании подушки раскрывались неправильно, лопаясь или выстреливая в людей, находящихся в салоне, кусочками металла. Было установлено, что в мире из-за таких инцидентов погибли не менее 20 человек, а пострадали несколько сотен. По всему миру были отозваны более 100 млн автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель производителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 527 автомобилей из-за возможного дефекта подушек безопасности.