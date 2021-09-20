Петропавловск-Камчатский, 20 сентября, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Ирина Яровая, которая баллотировалась на выборах в Госдуму РФ по Камчатскому одномандатному избирательному округу от «Единой России», после подсчета почти 95% протоколов участковых избирательных комиссий края одержала победу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в региональном избиркоме.

ИА REGNUM Яровая Ирина

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За Яровую на Камчатке проголосовало 40,83% избирателей. Больше всего голосов Яровая набрала в Петропавловске-Камчатском — 15 553. Всего по данным, опубликованным на сайте ЦИК РФ, её поддержали 32 637 человек.

На втором месте кандидат от КПРФ Роман Литвинов — 19,1%. Кандидат от ЛДПР Валерий Калашников набрал 11,47% голосов избирателей. На четвертом месте Екатерина Зайцева («Новые люди»), за которую проголосовало 10,53% избирателей.

Пятую позицию занял Дмитрий Бобровский («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 9,27% и на шестом месте Виктор Хомяков («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 4,21%.

По предварительным данным, явка избирателей на Камчатке за три дня голосования с 17 по 19 сентября составила 42,62%.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 33,36% протоколов в Госдуму РФ проходят пять партий. Лидирует среди них «Единая Россия» с 45,32% голосов. Следом идет КПРФ с 21,82%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с 8,28%.