Киров, , 03:16 — REGNUM По данным ЦИК РФ, в Кировской области на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам после обработки части бюллетеней определились лидеры. В одном округе обработали 3,52% протоколов УИК, во втором — 4,15%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обработка протоколов Cikrf.ru

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Явка на выборах депутатов Госдумы в Кировской области в последний день голосования на 18:00 (за два часа до закрытия участков) составила 42,65%. За первый день свои голоса отдали 14,99% граждан от общего числа внесенных в списки избирателей.

Помимо депутатов Госдумы, в Кировской области в дни голосований выбирали депутатов Законодательного Собрания Кировской области седьмого созыва, а также органы местного самоуправления.

На 1 июля 2021 года в Кировской области было зарегистрировано 1 031 866 избирателей.