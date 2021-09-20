Пенза, , 02:55 — REGNUM В Пензенской области, по данным ГАС «Выборы», после обработки части бюллетеней на досрочных выборах губернатора лидером гонки стал врио губернатора Олег Мельниченко — 74,68%. Подсчёт голосов продолжается, передаёт ИА REGNUM.

Выборы-2021 Георгий Балаков © ИА REGNUM

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В Пензенской области на пост губернатора претендовали пять кандидатов. Помимо Мельниченко, выдвинутого «Единой Россией», в кампании приняли участие депутат законодательного собрания Пензенской области Александр Васильев (ЛДПР), который после обработки около 21% протоколов УИК набрал 4,95%, генеральный директор ООО «Гелиос» Алексей Шпагин («Справедливая Россия») — 5,58%, депутат пензенской городской думы седьмого созыва Петр Чугай (партия пенсионеров) — 2,03% и заместитель главы Пензы Олег Шаляпин (КПРФ) — 11,24%.

Явка на выборах в последний день голосования на 18:00 (за два часа до закрытия участков) составила 54,47%.

Помимо губернатора и депутатов Госдумы, в эти дни жители области выбирали депутатов собрания представителей Каменского и Сердобского районов, а также депутатов представительных органов отдельных муниципалитетов.