Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Безопасность избирательного участка, где проходили выборы в Госдуму, расположенного на территории российского генерального консульства в Нью-Йорке, не была обеспечена сотрудниками полиции города. Об этом 20 сентября сообщил журналистам генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

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По словам дипломата, сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка по неизвестной причине не прибыли для обеспечения безопасности территории вокруг российского диппредставительства, где было организовано голосование.

«Были заранее направлены нота и запрос, но пост полиции так и не был организован», — уточнил Овсянников.

Генконсул РФ отметил, что голосование прошло без инцидентов, никаких попыток вмешательства в выборный процесс извне зафиксировано не было. Овсянников рассказал, что единственным примечательным эпизодом был инцидент с представителем партии «Яблоко», который пытался выдать себя за наблюдателя, не являясь таковым. Он, по выражению дипломата, «использовал не совсем легальные способы» для обоснования своих доводов, однако в итоге всё вернулось в мирное русло.

На избирательном участке РФ в Нью-Йорке проголосовали 540 российских граждан. Как пояснил Овсянников, это низкая явка, так как здесь ожидали около двух тысяч граждан.

Генконсул России в Нью-Йорке добавил, что впервые за много лет полиция Нью-Йорка проигнорировала запрос на обеспечение безопасности от российских дипломатов. Запрос был направлен около двух месяцев назад, однако, по словам Овсянникова, в ответ пришло лишь «СМС-сообщение расплывчатого характера».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в США Анатолий Антонов проинформировал Белый дом о кибератаках из Соединенных Штатов на выборы в Госдуму России.