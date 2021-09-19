Афины , 20 сентября, 2021, 02:20 — ИА Регнум. Возгорание произошло на территории лагеря для мигрантов и беженцев на греческом острове Самос. Об этом 19 сентября сообщает Agence France-Presse.

Letiha Огонь

В лагере Вати, где произошёл пожар, в настоящее время находятся около 300 человек. О возможных пострадавших в результате пожара не сообщается. На 20 сентября запланирован переезд мигрантов из этого лагеря в новый центр, открытый властями Греции. Отмечается, что новый центр закрытый, обнесён двойным забором, на входе в него расположены системы контроля.

На строительство новой территории для размещения беженцев было потрачено около 43 млн евро, которые были компенсированы Греции фондом убежища, иммиграции и интеграции Евросоюза. Лагерь рассчитан на размещение трёх тысяч человек одновременно, с его открытием центр приёма мигрантов в Вати должен будет закрыться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Греции осталось рекордно низкое с 2016 года число беженцев и мигрантов.