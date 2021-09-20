Йошкар-Ола, , 02:20 — REGNUM По данным ЦИК РФ, в Марий Эл на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу после обработки 2,5% бюллетеней лидирует кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Сергей Казанков — 49,02%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Самовыдвиженец, депутат Госсобрания региона Владимир Кожанов по итогам обработки 2,5% бюллетеней набрал 12,81%, а депутат Госсобрания Наталия Глущенко («Справедливая Россия — Патриоты-За правду») — 9,73%.

По остальным кандидатам пока данные не приводились. Обработка бюллетеней продолжается.

Голосование проходило в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября 2021 года, с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Явка на выборах депутатов Госдумы в Мордовии в последний день голосования на 18:00 (за два часа до закрытия участков) составила 43,11%. При этом за первый день свои голоса отдали 16,6% граждан от общего числа внесенных в списки избирателей. В первый же день голосования ЦИК республики получил девять жалоб, которые были связаны с работой со списками избирателей и взаимодействием с наблюдателями.

В Йошкар-Оле все участки оснастили комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Помимо депутатов Госдумы, в республике в этот период также выбирали депутатов Госсобрания региона по двум округам — в Йошкар-Оле и Оршанском районе.