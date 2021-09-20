Саранск, , 02:08 — REGNUM В Мордовии на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу после обработки 0,26% бюллетеней большинство голосов было отдано за председателя общероссийской молодежной общественной организациии «Российский союз сельской молодежи» Юлию Оглоблину («Единая Россия») — 75,86%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы-2021 Георгий Балаков © ИА REGNUM

За кандидата от КПРФ депутата Госдумы Дмитрия Кузякина пока отданы 9,05%, за депутата Госсобрания Мордовии Евгения Тюрина (ЛДПР) — 5,6%. По остальным четырём кандидатам пока данные не приводились.

Обработка бюллетеней продолжается.

Явка на выборах депутатов Госдумы в Мордовии на 18:00 (за два часа до закрытия участков) в последний день голосования составила 61,3%. При этом за первый день свои голоса отдали 25,92% граждан от общего числа внесенных в списки избирателей (152 813 человек).

На 1 июля 2021 года в Мордовии, по данным ЦИК региона, было зарегистрировано 602 869 избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории работали 774 избирательных участка. Помимо депутатов Госдумы, в республике выбирали главу региона, депутатов Госсобрания, а также городской совет Саранска и депутатов сельских и городских советов.

На кресло главы Мордовии претендовали четыре кандидата — врио главы Мордовии, экс-глава правительства Дагестана и бывший министр экономики Татарии Артём Здунов (от «Единой России»), депутат Государственного собрания Мордовии Евгений Тюрин (ЛДПР), депутат Госдумы Дмитрий Кузякин (КПРФ) и пенсионер Александр Лемкин — от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».