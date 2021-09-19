Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 20 сентября, 2021, 01:53 — ИА Регнум. Около пяти тысяч человек эвакуированы из населённых пунктов, расположенных в районе извержения вулкана Кумбре-Вехо на острове Пальма. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба гражданской гвардии Испании, которой принадлежат Канарские острова, в Twitter.

Извержение вулкана

Все эвакуированные временно размещены на футбольном поле стадиона «Лос-Льянос-де-Аридане». При этом Гражданская гвардия готовится эвакуировать ещё четыре тысячи человек.

Воздушное пространство на острове открыто, аэропорт работает в штатном режиме.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо началось 19 сентября. До этого на острове наблюдался резкий рост сейсмической активности. Всего за неделю сейсмологи зарегистрировали на острове Пальма 25 тыс. землетрясений. Последний раз землетрясение на острове произошло в 1971 году, 50 лет назад. Тогда здесь извергался вулкан Тенегия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что потоки лавы из вулкана Кумбре-Вьеха достигли жилых домов на острове Пальма.