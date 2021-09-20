Саранск, , 01:42 — REGNUM После обработки части бюллетеней (0,13%) в Мордовии на досрочных выборах главы республики лидирует врио главы Мордовии, экс-глава правительства Дагестана и бывший министр экономики Татарии Артём Здунов. За кандидата от «Единой России» свои голоса отдали 96,74% от общего числа внесенных в списки избирателей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ГАС «Выборы».

Выборы 2021 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Подсчёт голосов продолжается. Второе место пока занимает депутат Государственного собрания Мордовии Евгений Тюрин (ЛДПР) — 2,17%.

Всего в гонке за главное кресло участвовали четыре кандидата. Помимо Здунова, это были депутат Госдумы Дмитрий Кузякин (КПРФ) и пенсионер Александр Лемкин — от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Ещё двух претендентов ЦИК не зарегистрировал.

Явка на выборах главы в рамках трёхдневного голосования составила 64,37%. На 20−00 17 сентября 2021 года (первый день) она была 25,91% граждан от общего числа внесенных в списки избирателей (152 745).

Напомним, помимо главы, в Мордовии в этот день избирали депутатов Госдумы восьмого созыва, депутатов Госсобрания, представителей в горсовет Саранска и депутатов городских и сельских советов.