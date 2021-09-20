20 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 09:10 — REGNUM Заявление депутата Европарламента от фракции «зелёных» Райнхарда Бютикофера о том, что «Северный поток — 2» может ждать превращение в инвестиционную руину, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 20 сентября в социальной сети Facebook.

Европейский парламент Guilhem Vellut

«Чего только они ни хотят, но руки у них короткие. Если были бы длинные руки, и росли бы они из правильного места, то, кто знает, быть может, не только «Северный поток — 2» могли побороть, но даже Россию целиком превратили бы в руины», — предполагает Alfonse D.

Многие пользователи пришли к выводу, что европейцы ведут себя просто недостойно. Они сначала соглашаются на условия Российской Федерации, а затем устраивают откровенный саботаж достигнутых договорённостей.

«Ходоки на подходе. Людям пытаются помочь, а они начинают кочевряжиться. За возможность и желание им помочь, оказывается, помогающие должны много заплатить. В противном случае нуждающиеся обещают заморозить себе уши, назло. Да и вообще, они зачем Европу накачали теплолюбивыми мигрантами? Чтобы заморозить их насмерть потом? Или это привычка — грабить и забирать всё нахаляву?» — задаётся вопросами Di M.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европарламент может доиграться со своими агрессивными заявлениями, ведь они могут начать отапливать свои дома дорогущим американским газом.

Райнхард Бютикофер (сс) Stephan Röhl. Heinrich-Böll-Stiftung

«Европарламент превращается в шантажиста с исходом в террор. Превратить «Северный поток — 2» в руины — это не строить, это мечты идиотов. А сама Европа-то чем будет согреваться? Напрасно они полагают, что Россия будет поставлять газ по украинской трубе. На войне, как на войне. Выигрывает сильнейший. Да притом ещё и хозяин своего товара. Америка вам в помощь: привезти-то привезет газ, да только обогреет ли он вашу Европу? А на российский газ желающих много. Был бы товар, нормальные покупатели в очереди стоять будут со своими предложениями. Русофобия и идиотизм, сиамские близнецы-братья», — написала Тамара С.

Часть людей считает, что Европа находится под угрозой, ведь её экономика очень сильно зависима от иностранных энергоресурсов.

«Быстрей превратился европейская экономика в мусор с её-то дорогой энергетикой. Европу попросту растопчут США, Китай и даже Индия. Европейским странам в сложившейся ситуации некуда деться — придётся пользоваться предложением России с её дешевым голубым топливом!» — считает Валерий А.

Ряд пользователей указывает на то, что, помимо Европы, у России есть более благонадёжные партнёры, готовые заключить долгосрочные контракты на поставки газа без какой-либо дополнительной головной боли.

«При этом Китайская Народная Республика готова забрать на себя весь объём газа, на данный момент поставляемого из Российской Федерации в Европу. При этом они не воруют, постоянно ничего не клянчат и не грозятся превращением в руины. Короче, европейцы, по тонкому дну вы ходите», — обращается Andrey S.

Укладка труб газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Нашлись и те, кто уверены, что российскому руководство пора задуматься о внутреннем потребителе газа, а не об иностранном.

«Господин Миллер! Да пошли они все, наши «партнёры», лесом. У нас своя страна не газифицирована. Ведь если бы в деревнях был газ, то туда бы потянулись люди. Газ и дороги — это то, что нужно нашим неизбалованным соотечественникам. Думаю, если пошарить в закромах Родины, то можно найти на это деньги», — пишет Nina D.

Напомним, 18 сентября депутат Европарламента от фракции «зелёных» Райнхард Бютикофер заявил в интервью dpa, что «Северный поток — 2» может ждать превращение в инвестиционную руину.