Москва, , 01:37 — REGNUM Среди одномандатных округов на выборах в Госдуму продолжает лидировать партия «Единая Россия». Такие данные приводятся информационным центром Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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После обработки 33,33% ЕР лидирует на 189 одномандатных округах из 225, что составляет 84%. Следом идет КПРФ, которая пока побеждает в 17 одномандатных округах. Замыкает тройку лидеров партия «Справедливая Россия — За Правду», которая может получить шесть «одномандатников» в новом созыве Госдумы.

Еще пять партий: ЛДПР, «Родина» и «Гражданская платформа», «Яблоко» и «Партия Роста» выигрывают в одном одномандатном избирательном округе.

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