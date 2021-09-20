Москва, , 01:31 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала более трети протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Государственную думу РФ. Об этом 20 сентября сообщает информационный центр ЦИК, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Bfmsamara.ru

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После обработки 33,36% протоколов в Госдуму РФ проходят пять партий. Лидирует среди них «Единая Россия» с 45,32% голосов. Следом идет КПРФ с 21,82%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР с 8,28%.

Также пока в Госдуму проходят партия «Справедливая Россия — За Правду» с 7,46% голосов избирателей и партия «Новые люди» с 6,25%.

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