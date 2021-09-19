Москва, 20 сентября, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Империя якобы российского «Яндекса», ставшего весной 2021 года фигурантом антимонопольного расследования, расширяется. В сентябре 2021 года ООО «Яндекс» учредило новую компанию в сфере разработки компьютерного программного обеспечения — ООО «Яндекс Финансовые технологии». ИА REGNUM выяснило, какие компании были созданы монополистом за последние пять лет и в какие сферы экономики внедрил свои щупальца it-спрут с офшорными корнями.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

ООО «Яндекс Финансовые технологии» зарегистрировано 7 сентября 2021 года в Замоскворечье. Директор — Алексей Яговкин, уставный капитал — 100 000 рублей.

Помимо компании «Яндекс Финансовые технологии», за прошедший период 2021 года ООО стало владельцем как минимум ещё четырёх юрлиц: ООО «Яндекс ДЦ Калуга» (создано в июне для работы в сфере, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий), ООО «Маркет. Операции» (создано в августе для деятельности по складированию и хранению), ООО «Игра» (учреждено в июле для разработки компьютерного программного обеспечения) и особняком стоит ООО «Центр открытых разработок», учрежденное в июне с основным видом деятельности — производство компьютеров и периферийного оборудования. Центр разработок создан с равными долями совместно с ООО «Ланит венчурс». Последнее является компанией из одноимённого холдинга. Владельцы — ООО «Ланит-холдинг» с долей 99% и Филипп Генс. В «Ланит-холдинге» Генсу принадлежит 99% доли.

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Возвращаясь к активам «Яндекса». В 2019 году им также была учреждена одна коммерческая компания — ООО «Простые сервисы» (разработка компьютерного программного обеспечения). В 2018 году было создано ещё три коммерческих юрлица — ООО «Яндекс.Заправки» (разработка компьютерного программного обеспечения), «Яндекс. Облако» из той же сферы и ООО «Напа» (розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет).

Также «Яндекс» в 2018 году принял участие в создании ассоциации рынка больших данных, в число участников которой входят компании «Мегафон», МТС, Билайн, «Мейл.ру», ретейлер «Магнит», фонд «Сколково», аналитический центр при правительстве РФ, Сбербанк, Тинькофф, Ростелеком, Киви, Газпромбанк и другие.

Президент ассоциации — Анна Серебряникова, которая, по данным с сайта, является руководителем рабочей группы «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика», а также среди прочего входит в экспертный совет при комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. В 90-х Серебряникова работала в некоммерческом фонде реструктуризации предприятий при Минфине России.

В 2017 году в империи «Яндекса» появилась и собственная медицинская организация — ООО «Клиника Яндекс. Здоровье» (основной вид деятельности — общая врачебная практика, в 2019—2020 годах фирма фиксировала исключительно многомиллионные убытки). Также в этот год были зарегистрированы компании «Дзен.Платформа» и «Туда-сюда» (работает в сфере перевозок).

Ещё через год, в 2016 году, в группу компаний вошли ещё три актива, среди которых «Яндекс. ОФД». Последнее является оператором фискальных данных, который работает с реестром контрольно-кассовой техники ФНС и обеспечивает отправку кассовых чеков от продавца к покупателю.

Бенефициарами всех вышеперечисленных юрлиц, «дочек» ООО «Яндекс» являются две офшорные компании — КОО «Яндекс Н. В» из Нидерландов с долей 99,99% и международный фонд «Фонд общественных интересов» (Калининград). Фонд также является свежеиспеченным активом (создан в марте 2020 года) и принадлежит другому «иностранцу» — публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н. В». Конечным бенефициаром «Яндекса» называют миллиардера Аркадия Воложа, имеющего паспорт Мальты. Тот был оформлен бизнесмену и его семье по программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2021 года арбитраж Москвы рассмотрит иск «Яндекса», который пытается обжаловать начало антимонопольного расследования о дискриминации сторонних сервисов в поиске и доминирующем положении на рынке путём возможной приоритезации своих сервисов в выдаче.

Помимо этого, многочисленные претензии есть и к работе «Яндекс. Такси», к которому есть как минимум два иска от региональных властей.

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