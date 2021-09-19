Архангельск, 20 сентября, 2021, 01:20 — ИА Регнум. В Архангельске на двух избирательных участках пропало электричество. Об этом со ссылкой на своих наблюдателей сообщает 29.RU.

Ёжик и свет

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По данным издания, свет пропал на участках 60 и 61. К этому моменту подсчет голосов на них уже был завершен.

Как сообщало ИА REGNUM, глава избиркома Архангельской области сообщил, что в регионе не было зафиксировано жалоб, способных повлиять на итоги голосования.