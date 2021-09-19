Прая, 20 сентября, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Тропический шторм, получивший имя «Роуз» сформировался в Атлантическом океане. Об этом 19 сентября сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Nasa.gov Шторм

Это уже 17-й тропический шторм в сезоне текущего года, получивший имя. Имя собственное шторм получает после того, как скорость ветра в его эпицентре достигнет 62 км/час. А если скорость ветра превышает 119 км/час, то шторм становится ураганом.

По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре шторма «Роуз» достигает 65 км/час. Шторм продвигается на северо-запад со скоростью около 26 км/час. В настоящее время шторм находится примерно в 595 км от африканских островов Кабо-Верде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Питер».