Мурманск, 20 сентября, 2021, 00:49 — ИА Регнум. В Мурманской области участие в голосовании приняли более 40% избирателей. Об этом в Instagram сообщил губернатор Андрей Чибис.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Завершился процесс голосования, идет подсчет голосов. Мы видим, что выборы прошли честно, прозрачно, очень активно. Более 40% избирателей приняли в нем участие», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в Мурманской области за кандидатов ЕР проголосовали более 54% избирателей.