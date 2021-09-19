Москва, 20 сентября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Среди одномандатных округов на выборах в Госдуму партия «Единая Россия» укрепила свое лидерство. Такие данные приводятся информационным центром Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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После обработки 28,12% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) ЕР лидировала на 185 одномандатных округах из 225, что составляло 82,22%. После обработки 29,31% протоколов партия еще больше упрочила свои позиции, побеждая в 189 одномандатных округах.

Следом идет КПРФ, которая пока побеждает в 15 одномандатных округах. Замыкает тройку лидеров партия «Справедливая Россия — За Правду», которая может получить шесть «одномандатников» в новом созыве Госдумы.

Еще четыре партии: ЛДПР, «Родина», «Яблоко» и «Гражданская платформа» выигрывают в одном одномандатном избирательном округе.