Москва, 20 сентября, 2021, 00:39 — ИА Регнум. Они стали кандидатами и победителями выборов через открытую процедуру предварительного голосования, которое проводит партия

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Ни одна другая партия, кроме «Единой России», не предоставляет начинающим политикам возможности в честной и конкурентной борьбе стать кандидатом от партии на выборах. На это обратила внимание руководитель движения «Волонтеры Победы», член Президиума Генсовета «Единой России» Ольга Амельченкова, выступая после завершения выборов в федеральном штабе общественной поддержки «Единой России».

Автор «Ни одна другая партия не проводила открытую процедуру отбора своих кандидатов. И благодаря предварительному голосованию у таких, как я, у волонтеров и общественников появилась возможность попробовать себя в политике. И мне кажется, таких в политике должно быть еще больше. Спасибо большое», — сказала она, обращаясь к собравшимся в штабе.

Ольга Амельченкова подчеркнула, что впервые принимала участие в выборах в качестве кандидата.

Автор «Благодарность всем тем, кто в эти три дня пришел на избирательные участки, поддержал нас. Благодарность всем тем, кто писал народную программу. Ко мне, как кандидату в депутаты, обращались много людей по поддержке молодежи, добровольчества, сохранению исторической памяти. Спасибо, что все это нашло отражение в народной программе», — сказала руководитель «Волонтеров Победы».

Партийная команда сделает все, чтобы оправдать доверие избирателей, заявил на митинге сторонников партии председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

По его мнению, Народная программа — конкурентное преимущество «Единой России» перед другими партиями. Инициативы и предложения, с которыми люди обращались к кандидатам в депутаты от «Единой России», стали пунктами народной программы. Ее партия сделала основой своей избирательной кампании, отметил, выступая в федеральном штабе общественной поддержки «Единой России» после завершения выборов.

Автор «В обществе есть огромный запрос на сопричастность. И «Единая Россия» его удовлетворила. Два миллиона человек озвучили свои идеи, которые стали предвыборной программой партии. Это не популизм, а реальные потребности и идеи людей. И мне кажется, что одним из факторов победы «Единой России» на выборах стало обновление партии», — отметил Артем Метелев, подчеркнув, что избиратели «точно увидят, что сделали правильный выбор».

Напомним, с 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула более 33 тыс. кандидатов, в том числе более 600 — на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).

Федеральный список по предложению президента Владимира Путина возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.