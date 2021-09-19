Мурманск, 20 сентября, 2021, 00:38 — ИА Регнум. В Мурманской области на выборах в Государственную Думу лидирует «Единая Россия». По предварительным данным, за ее кандидатов проголосовали 54,46% избирателей.

Денис Абрамов ИА REGNUM Подсчёт голосов

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По данным избиркома, КПРФ набрала 11,34%, ЛДПР — 9,11%, «Справедливая Россия — за правду» — 5,51%, «Новые люди» — 4,73%, «Партия пенсионеров» — 4,68%.

В настоящее время 2265 бюллетеней, из них признаны действительными 1960.

Как сообщало ИА REGNUM, в России явка на выборах составила 45,15%.