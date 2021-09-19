Москва, 20 сентября, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Среди одномандатных округов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия». Такие данные приводятся информационным центром Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Scott Maxwell Выборы

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После обработки 28,12% бюллетеней ЕР лидирует на 185 одномандатных округах из 225, что составляет 82,22%. Следом идет КПРФ, которая пока побеждает в 17 одномандатных округах. Замыкает тройку лидеров партия «Справедливая Россия — За Правду», которая может получить семь «одномандатников» в новом созыве Госдумы.

Еще три партии: ЛДПР, «Родина» и «Гражданская платформа» выигрывают в одном одномандатном избирательном округе каждая.