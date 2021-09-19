Сыктывкар, 20 сентября, 2021, 00:25 — ИА Регнум. В Коми обработали более 10% бюллетеней. Согласно предварительным данным, на думских выборах по сыктывкарскому одномандатному округу №18 лидирует Олег Михайлов (КПРФ).

Rkomi.ru Глава Коми Владимир Уйба

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По данным ЦИК РФ, Михайлов набрал почти 38% голосов. На втором месте — кандидат от «Единой России» Ольга Савастьянова с 27,15% голосов. Замыкает тройку лидеров кандидат от партии «Справедливой России — За правду» Татьяна Саладина — за нее отдали голоса 9,34% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат заксобрания Коми Михайлов получил широкую известность после того, как обнародовал аудиозапись с матерными угрозами главы республики Владимира Уйба.