Москва, , 00:21 — REGNUM На выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва в одномандатном округе №196 в Москве лидирует Валерий Рашкин (КПРФ). Об этом 20 сентября передаёт корреспондент ИА REGNUM из Центризбиркома.

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Коммунист пока опережает известного тележурналиста Тимофея Баженова («Единая Россия»). После обработки 10,2% протоколов, у Рашкина — 32,71%, у Баженова — 29,8%. У третьего в гонке Фёдорова Г. В. («Справедливая Россия — За Правду») — 6,8%.