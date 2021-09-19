Красногорск, 20 сентября, 2021, 00:22 — ИА Регнум. На выборах в Московскую областную думу продолжает лидировать партия «Единая Россия». Такие данные предварительного голосования приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Речь идет о результатах по единому избирательному округу. После обработки 1,1% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» улучшила свой результат с 32,01% до 34,79%. Следом идет КПРФ, на долю которой пока приходится 22,49%, хотя после обработки 0,29% этот показатель составлял 22,52%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР, доля которой с 9,63% опустилась до 8,31%.

Также, по опубликованным сведениям, в законодательное собрание Подмосковья могут пройти еще три партии, которые проходят барьер в 5%. Партия «Справедливая Россия — За Правду» предварительно набирает 8,18%, партия «Новые люди» — 7,28%, «Партия Пенсионеров» — 5,15%.