Москва, , 00:13 — REGNUM На выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва в одномандатном округе №197 в Москве лидирует Михаил Лобанов (КПРФ). Об этом 20 сентября передаёт корреспондент ИА REGNUM из Центризбиркома.

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Коммунист пока опережает известного тележурналиста Евгения Попова («Единая Россия»). После обработки 3,75% протоколов, у Лобанова — 36%, у Попова — 29,79%.

На третьем месте с большим отставанием от лидеров оказался Тарнавский А. Г. («Справедливая Россия — За Правду»).