Рязань, 20 сентября, 2021, 00:08 — ИА Регнум. На выборах депутатов Государственной думы в Рязанской области по федеральному списку лидирует партия «Единая Россия», она набрала 46,3% голосов.

Дарья Драй ИА REGNUM Бюллетени

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Как следует из данных ЦИК на 23:32 19 сентября среди партий, преодолевших пятипроцентный барьер, КПРФ — 20,36%, ЛДПР — 9,38%, «Справедливая Россия — За правду» — 9,03%, «Новые люди» — 5,96%.

Явка избирателей на 18:00 составила 45,86%.