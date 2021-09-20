Калуга, , 00:25 — REGNUM В Калужской области после обработки почти 7% бюллетеней на выборах в Государственную думу РФ лидируют кандидаты от политической партии «Единая Россия» с 36,72% голосов избирателей. Данные опубликовал телеграмм-канал газеты «Калужские губернские ведомости».

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGMUM

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По данным облизбиркома, на выборах КПРФ предварительно набрала 21,28%. Тройку лидеров замыкает «Справедливая Россия» с 12,38% голосов избирателей.

За ЛДПР пока проголосовали 8,66% избирателей, а партия «Новые люди» получила 8,17% голосов участников выборной кампании.

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