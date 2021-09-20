Москва, , 00:02 — REGNUM На выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва в одномандатном округе №198 в Москве лидирует Галина Хованская («Справедливая Россия — За Правду»). Об этом 19 сентября передаёт корреспондент ИА REGNUM из Центризбиркома.

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

После обработки 4,72% протоколов, у Хованской 27,89%. На втором месте Брюханова А. А. (самовыдвижение) — 24,26%, на третьем месте Звягинцев П. С. — 13,59%.