Москва, , 00:03 — REGNUM Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве еще не опубликованы в силу ограничения скорости их подсчета. Об этом 19 сентября на брифинге заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Тот, кто поедет сейчас в штаб московский, это чудо, я не шучу, не ерничаю, я там был. У них стоят принтеры большие, с накопителями. Каждый голос принтер переводит из электронного в бумажный. Все это накапливается. И в принципе вручную можно пересчитать», — сказал Булаев.

При этом замглавы ЦИК также отметил, что существуют ограничения в скорости обработки данных.

«В Москве два миллиона записавшихся на электронное голосование. Нужно собрать ключ, нужно уточнить списки избирателей, участников дистанционного электронного голосования, что само по себе не простая процедура. Нужно эти списки уточнить, потом эти списку загружаются и осуществляется подсчет голосов. И подсчет голосов займет больше времени, чем у нас. И ничего странного в этом нет. Если бы итоги голосования вывели сразу я бы был удивлен — есть все-таки мощности, есть скорость обработки и все что происходит на московской площадке можно шутить сколько угодно, но это реальность, которая отражает, что любая машина имеет ограничения по скорости», — отметил Булаев.

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