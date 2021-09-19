Москва, 20 сентября, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве еще не опубликованы в силу ограничения скорости их подсчета. Об этом 19 сентября на брифинге заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Тот, кто поедет сейчас в штаб московский, это чудо, я не шучу, не ерничаю, я там был. У них стоят принтеры большие, с накопителями. Каждый голос принтер переводит из электронного в бумажный. Всё это накапливается. И, в принципе, вручную можно пересчитать», — сказал Булаев.

При этом замглавы ЦИК также отметил, что существуют ограничения в скорости обработки данных.

«В Москве два миллиона записавшихся на электронное голосование. Нужно собрать ключ, нужно уточнить списки избирателей, участников дистанционного электронного голосования, что само по себе непростая процедура. Нужно эти списки уточнить, потом эти списки загружаются, и осуществляется подсчет голосов. И подсчет голосов займет больше времени, чем у нас. И ничего странного в этом нет. Если бы итоги голосования вывели сразу, я бы был удивлен — есть все-таки мощности, есть скорость обработки и всё, что происходит на московской площадке, можно шутить сколько угодно, но это реальность, которая отражает, что любая машина имеет ограничения по скорости», — отметил Булаев.