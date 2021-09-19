Брянск, 19 сентября 2021, 23:57 — REGNUM После обработки первых бюллетеней партия «Единая Россия» по федеральному списку на выборах депутатов Государственной думы в Брянской области получает 62,48%.
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Пятипроцентный барьер, по данным на 23:32, преодолевают также КПРФ — 14,67%, ЛДПР — 8,25% и «Справедливая Россия — За правду» — 5,01%, приводят результаты РИА Новости.
Явка избирателей на 20:00 составила 64,7%.