Москва, 18 мая, 2024, 13:37 — ИА Регнум. За сутки в зоне проведения спецоперации Вооружённые силы Украины потеряли на четырёх направлениях 1535 военных, сообщил 18 мая на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Группировка российских войск «Запад» в течение суток отразила контратаку в ЛНР в районе села Червоная Диброва и нанесла удары по ВСУ в районе сёл Синьковка и Ивановка в Харьковской области и Артёмовка в ЛНР.

«ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», — сообщил Конашенков.

Российские военные группировки войск «Юг» атаковали подразделения украинской армии в ДНР в районах Красногоровки и Константиновки. В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ нанесли удары по военной технике украинских сил — гаубицам, в том числе М777.

«Противник потерял более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей», — сообщил представитель Минобороны.

Группировка российских войск «Центр» в ДНР нанесла удары по ВСУ в районах посёлка Новгородское и сёл Семёновка, Майорск и Калиново и отразила пять в районах сёл Соловьёво, Нетайлово, Архангельское и Уманское.

«Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и пять автомобилей», — отметил Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли артиллерийские орудия, в том числе М777 и САУ Paladin, а также радиолокационную станцию AN/TPQ-37 американского производства.

Подразделения группировки российских войск «Восток» в ДНР нанесли удары по украинским военным в районах посёлка Урожайное и села Старомайорское и отразили четыре контратаки ВСУ в районах посёлка Владимировка и села Новомайорское.

«ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Конашенков также сообщил, что войска группировки «Днепр» нанесли удары по ВСУ в районах посёлка Ивановки в Херсонской области и села Работино в Запорожской области. Украинская армия за сутки потеряла до 40 военных.

В Харьковской области российские военные освободили в Харьковской области село Старица. Группировка российских войск «Север» уничтожила полевой склад боеприпасов ВСУ. Украинская армия потеряла за сутки 150 военных.