Москва, 19 сентября 2021, 23:54 — REGNUM В Москве самовыдвиженец Анатолий Вассерман лидирует на выборах в Государственную думу восьмого созыва в одномандатном округе №205, передаёт 19 сентября корреспондент ИА REGNUM из Центризбиркома.
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После обработки 2% протоколов, у Вассермана 29,71%. На втором месте Обухов С. П. (КПРФ) — 26,15, на третьем идёт Попова А. В. («Яблоко») — 11,09%.
Как сообщало ИА REGNUM, в одномандатном округе №199 лидирует Пётр Толстой («Единая Россия»).