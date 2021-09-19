Грозный, , 23:53 — REGNUM Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 0,2% протоколов одерживает убедительную победу на выборах главы региона. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии России.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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За Кадырова, по предварительным данным, свой голос отдали 98,54% голосов избирателей.

Также на выборах в Чечне были представлены кандидаты от «Справедливой России — За правду» — Иса Хаджимурадов, набравший 1, 22% голосов избирателей и кандидат от КПРФ Халид Накаев, в активе которого 0, 24% голосов.