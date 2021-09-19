Белгород, 19 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. После обработки первых бюллетеней в Белгородской области на выборах депутатов Государственной думы лидирует партия «Единая Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По федеральному списку единороссы на 23:32 занимают 57,93%. Необходимый пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ — 14,99%, ЛДПР — 6,76%, «Новые люди» — 5,83% и «Справедливая Россия — За правду» — 5,75%, публикует данные РИА Новости.

На выборах губернатора Белгородской области на первом месте с результатом в 79,78% — врио главы региона Вячеслав Гладков («Единая Россия»).