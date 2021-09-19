Сочи, Краснодарский край, 19 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» на своем поле уступил московскому «Динамо» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 19 сентября в Сочи, завершилась со счётом 0:1.

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Героем встречи в составе гостей стал Арсен Захарян, который забил единственный гол на 12-й минуте.

Отметим, что после восьми матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Футболисты «Сочи», в активе которых 15 баллов, находятся на третьей позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября футбольный клуб «Ахмат» уступил «Краснодару» в домашнем матче восьмого тура РПЛ. Встреча прошла на «Ахмат-Арене» в Грозном и завершилась со счётом 0:2.